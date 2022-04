Sólo permitirán ambulantes fines de semana, en el Paseo de los Lagos de Xalapa

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, indicó que las ventas ambulantes en el primer lago de los cuatro que hay en el centro de la ciudad ya no están permitidas.Detalló que en una parte del segundo lago sólo está autorizado el comercio informal los fines de semana y días festivos, cuyos puestos deben ser móviles, es decir, deben quitarse y ponerse."El primer lago queda libre de cualquier vendedor, lo saben y pueden ir a contratarlo ustedes, realizamos operativos permanentes y otro detalle en Los Lagos es nada más sábado y domingo y tienen que retirar sus puestos y días festivos, es quitar y poner", precisó.Romero Gutiérrez afirmó que en la pasada administración municipal los vendedores informales sólo se retiraron por la pandemia de COVID-19 pero una vez se les permitió regresar, lo hicieron; negando que se tenga un proyecto federal para ese parque, como lo dio a conocer días antes de concluir su periodo el exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero."Totalmente falso, eso así lo manejaron en la administración anterior, había un acuerdo entre las autoridades que era por la pandemia, por eso se retiraron pacíficamente y en común acuerdo pero ya en esta administración quisieron ocupar el primer lago, lo cual nosotros ya no lo permitimos", expresó.El funcionario municipal dijo que están en un proceso de "reacomodo" del ambulantaje en esa zona y enumeró que son alrededor de 200 vendedores ambulantes los que tiene permisos para expender sus productos allí."Paro ya no habrá más, en el primer lago cero", reiteró.