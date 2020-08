Sólo un tianguis de Xalapa se negó a cerrar por 15 días: Ayuntamiento

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, informó que solo uno de los tianguis que se instalan en la ciudad, se negó a solidarizarse con los demás líderes para no colocarse durante 15 días ante la pandemia de COVID-19.



Explicó que se trata del denominado "Ruta 1", que se mueve a distintos puntos de la ciudad, y lo único que harán, es continuar con el diálogo.



"Tenemos un problema con uno de los líderes tianguistas que se ha negado a acatar esta disposición. Por ello solicitamos el apoyo de Protección Civil, Policía Municipal y el DIAC, para tratar de dialogar", dijo.



Este tianguis, detalló, se instala en Xalapa 2000, en el Parque Hundido, en Humanidades y en El Dique.



“Estaremos vigilando estos puntos para que no se coloquen. No quisiéramos recurrir a medidas de presión o económicas, sin embargo, si el caso lo amerita y si de acuerdo a la reglamentación es posible, no quedará otra medida más que esa".



Recordó que cada tianguis, tiene un comité de vigilancia constituido por los mismos vendedores, los cuales deben estar coordinados para evitar las concentraciones y que se sigan las medidas sanitarias.



Vergel Pacheco, aseguró que no se empleará la fuerza pública en ningún momento, simplemente soluciones mediante el diálogo e impulsando acuerdos.



"Lo que estamos tratando de hacer, es que se siga con lo que predomina, que es impulsar el autocuidado. No hay ninguna medida para perjudicar intereses, de ninguna manera".