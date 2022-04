Solución a fraude a expolicías intermunicipales ya no depende de la SSP: Hugo Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) está en la mejor disposición de atender y apoyar a los expolicías intermunicipales de Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla, que fueron defraudados al falsificar sus firmas para el cobro de los cheques de liquidación, cuando fue extinguida dicha corporación en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.Así lo señaló el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, quién explicó que este caso está en manos de la Tesorería del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)."Nosotros tenemos información, es un tema que lo está manejando directamente Tesorería, pero nosotros estamos en la mejor disposición de poder a apoyar a todos estos exelementos que en su momento les causaron un fraude", manifestó en entrevista.Cabe recordar que son más de 400 ex policías intermunicipales los que fueron cesados y a los cuales no se les dio una liquidación, toda vez que el recurso que asciende a más de 100 millones de pesos presuntamente fue sustraído por los exfuncionarios de la SSP.Sobre si asume el compromiso de resolver esta problemática, Gutiérrez Maldonado afirmó que "desgraciadamente" ya son temas que no están dentro de su nivel de actuación porque están en otras instancias legales."Pero si ellos necesitan alguna asesoría o algo, nosotros con mucho gusto en el Departamento Jurídico podemos atenderlos para poder agilizar el tema, pero desgraciadamente está en otras instancias, ya no está dentro o que dependa de esta Secretaría".Por otra parte, Hugo Gutiérrez afirmó que sí se actuará contra los responsables de este fraude, y añadió que esta situación no sólo se dio en Veracruz, sino que también ocurrió en otras entidades federativas."Ellos tienen todos sus derechos de pelear por algo que se ganaron, porque sirvieron a la autoridad, desgraciadamente estos temas no son nuevos para Veracruz, en varias entidades federativas pasan este tipo de situaciones y no deberían de dejar a los policías a lo último", comentó.Finalmente, consideró que los expolicías entregaron su vida en la calle y desgraciadamente al final de la película esta realidad no puede terminar así para ellos.