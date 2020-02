Solventan parcialmente observaciones a refinanciamiento de deuda pública hecha por Yunes

El presunto daño patrimonial en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública del Gobierno estatal que presidió Miguel Ángel Yunes Linares, realizado en los ejercicios fiscales 2017 y 2018, fue solventado parcialmente y disminuyó de 931 millones 544 mil 781.14 pesos a 183 millones 471 mil 791.87 pesos.



De acuerdo a la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 y al Informe Complementario, la administración estatal yunista pudo solventar 748 millones 072 mil 989.27 pesos.



Cabe mencionar que en el Informe Complementario al Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera “Decreto 784 Refinanciamiento de la Deuda Pública Poder Ejecutivo Cuentas Públicas 2017 y 2018”, entregado al Congreso del Estado el 12 de septiembre de 2019 por Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, ahora exauditor general del ORFIS, se asentó la observación de probable daño patrimonial: DEP-014/2018/004 DEC-784 DAÑ Inciso b, por un monto de 931 millones 544 mil 781.14 pesos.



Sin embargo, en el mismo Informe que entregó Delia González Cobos, auditora general del ORFIS se señala la misma observación de probable daño patrimonial: DEP-014/2018/004 DEC-784 DAÑ Inciso b, pero ahora por un monto de 183 millones 471 mil 791.87 pesos.



En el Informe Complementario de Portilla Vázquez se señala que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, recibió recursos en la cuenta 65-50647413-2 del Banco Santander, S.A., a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz por un importe de 2 mil 410 millones 919 mil 691.86 pesos, correspondientes a los Fondos de Reserva reintegrados de los créditos liquidados en los años 2017 y 2018; a los intereses ganados de enero a diciembre de 2018 y a un reintegro por pago duplicado a Moody´s de México, S.A. de C.V.



Del monto total no presentó evidencia de que los ingresos recibidos de los Fondos de Reserva reintegrados de los créditos liquidados en el año 2018 por mil 719 millones 381 mil 156.78 pesos, así como de sus correspondientes intereses ganados por 91 millones 003 mil 284.86 pesos, se hayan registrado presupuestalmente; sin embargo, no se señaló como presunto daño patrimonial.



Además, de los ingresos recibidos por un monto total de 2 mil 410 millones 919 mil 691.86 pesos, correspondientes a los Fondos de Reserva reintegrados de los créditos liquidados en los años 2017 y 2018, a los intereses ganados y al reintegro del pago duplicado de Moody´s, ejerció un importe de 2 mil 389 millones 785 mil 242.72 pesos.



De ese importe ejercido, el ente fiscalizable no presentó evidencia documental por un importe de 931 millones 544 mil 781.14 que compruebe y justifique las erogaciones realizadas, por lo que se señaló como presunto daño patrimonial.



Sin embargo, en el Informe de la nueva valoración entregado por González Cobos, se señala la misma observación en el sentido que de los ingresos recibidos por un monto total de 2 mil 410 millones 919 mil 691.86 pesos, correspondientes a los Fondos de Reserva reintegrados de los créditos liquidados en los años 2017 y 2018, a los intereses ganados y al reintegro del pago duplicado de Moody´s, se ejerció un importe de 2 mil 389 millones 785 mil 242.72 pesos, pero no se presentó evidencia documental por un importe de 183 millones 471 mil 791.87 pesos, quedando ese monto observado como presunto daño patrimonial.