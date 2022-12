Son feminicidios, no crímenes pasionales, corrige PRD a la Fiscal General

La secretaria de Agendas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Myriam Lagunes Marín, criticó a la fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, por trasladar la responsabilidad de cuidarse a las propias mujeres y no asumir su función, al igual que la de las autoridades estatales, de proveerles seguridad.Además la cuestionó por indicar que el asesinato de Yesenia, menor de 13 años, se trató de un "crimen pasional" en vez de denominarlo como feminicidio y que el caso de la muerte Rosa Isela, embarazada a quien privaron de su vida para quitarle a su hijo, se maneje como "una novela"."No podemos hablar de crímenes pasionales se llaman feminicidios, no podemos dejarle la responsabilidad de la seguridad a las familias y a la sociedad, si bien hay una corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, la responsabilidad de procurar seguridad es de la Secretaría de Seguridad Pública y la responsabilidad de procurar justicia está en manos del Estado veracruzano y la Federación", expresó en conferencia de prensa.Lagunes Marín fustigó a Hernández Giadáns por pedirles a las mujeres que se cuiden de otras mujeres porque también corren peligro ante otras congéneres."Esto también le quita responsabilidad a la FGE y a la SSP. En el PRD estamos pidiendo que dejen de simular, que quiten sus estereotipos de las investigaciones y que se quiten las ideas machistas de que hay que recuperar los valores en el hogar, como fuera una ruta crítica de acciones, esto no tiene ni pies ni cabeza, es un discurso hueco", afirmó.Ante los reporteros, urgió decretar una tercera alerta de violencia de género contra las mujeres en Veracruz por desapariciones de adolescentes y niñas, que se siga el protocolo Alba y que se destinen los recursos necesarios para parar esta situación que les afecta actualmente.También criticó al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez por prometer justicia a los familiares de Rosa Isela, cuando le entregaron su cadáver sin permitirles reconocerlo de manera oportuna."En Veracruz no hay justicia, no hay avance en materia de seguridad hacia las mujeres y no se les garantiza una vida libre de violencia", reiteró en sus palabras.