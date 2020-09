Son voluntarios, tuvieron miedo pero trabajaron por pacientes de COVID-19

¡Claro que tuvimos miedo! ¡Claro que sufrimos el dolor de los enfermos! Así, expresivo, contundente, Mario Rivera Sánchez, director del Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión, recuerda los momentos más difíciles que vivió en Xalapa con motivo de la pandemia del COVID-19.Hace cinco semanas, cuando los hospitales estaban colapsados y aparecían personas con síntomas por aquí y por allá, ellos cubrían guardias de 24 horas y trabajaban al límite. “No dormíamos y tuvimos que atender a muchos pacientes en sus domicilios”, refiere.Aunque la pandemia no se ha domado y la capital se encuentra en el segundo lugar de contagios con 2 mil 115 casos confirmados y 267 defunciones, Mario considera que la enfermedad se ha venido reduciendo, pero pide a los ciudadanos que no bajen la guardia, porque ellos vivieron en carne propia, desde la trinchera de este servicio voluntario, el dolor de cientos de xalapeños que sufrieron el dolor del COVID-19 y la muerte de muchos familiares.“En los primeros servicios que ofrecimos sí tuvimos mucho miedo”, indica Mario Rivera Sánchez, porque sabían que se estaba enfrentando a una enfermedad extraña que estaba cimbrando a todo el mundo. “Sí tuvimos mucho miedo, porque tenemos familia, padres, hijos y sí tuvimos mucho miedo, qué le puedo decir, muchísimo, y más cuando empezamos a ver las reacciones, las complicaciones que tenían las personas”.“Sabíamos que podíamos contagiarnos, pero nos gusta esta labor, estamos dentro y lo hacemos con gusto”, expresa al indicar que el Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión es una asociación civil en donde participan un grupo de voluntarios que no reciben ningún subsidio gubernamental por este trabajo que prestan a la sociedad.Voluntarios, solidarios, altruistas, los integrantes del Grupo Urgencias Escorpión están conscientes de que alguien debe hacer este trabajo y sí, aunque tienen cuotas de recuperación por los servicios y reciben también el respaldo de los xalapeños, cuando se han encontrado personas con dificultades económicas los han apoyado y no les han cobrado un solo peso.“Hay gente que puede pagarlo, hay gente que no lo puede hacer y de igual forma, aunque no tenga para pagarlo nosotros los trasladamos, porque esa es la labor que llevamos como un grupo voluntario aquí dentro de la ciudad de Xalapa”.Mario Rivera Sánchez dice que después de estas jornadas extenuantes de atención a la población, de la incertidumbres que les generó la enfermedad y del miedo por el riesgo a saberse contagiados, sus vidas no volverán a ser las mismas, porque esta pandemia los marcará para siempre.“Me pregunta si algún caso en particular nos ha marcado. Yo le diría que todos los pacientes nos han dejado secuelas, porque vivimos tiempos muy difíciles. Todos los pacientes sufren, todos los pacientes tienen familia y pues todos nos dejan marcados de un modo u otro. A lo mejor en diferente situación, pero al fin y al cabo somos seres humanos y hemos sufrido con ellos. Nosotros nos hacemos duros, fuertes, pero también tenemos sentimientos y nos duele ver a una persona sufrir y todos nos dejan una pequeña secuela de recuerdo”.El director del Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión dice que la crisis no ha terminado y pide a la población que no se baje la guardia, “que sigamos cuidándonos, protegiéndonos, que usemos cubrebocas, que si no tenemos nada que hacer en la calle, entre la multitud, no lo hagamos, por seguridad de nosotros, por seguridad de la familia y por nuestras personas mayores que están en casa”.“Esto no se ha acabado, sigue habiendo casos, siguen saliendo casos nuevos y queremos que esto, bueno yo como paramédico en atención pre hospitalaria les puedo decir que pues yo quisiera que ya se acabara pero no, todavía no acaba, así que hay que seguir cuidando”.Mario Rivera Sánchez comenta que el Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión está disponible en los números telefónicos 22 81 05 62 04 y 22 81 81 72 77 o a través del 911 “puede pedir las ambulancias Escorpión y nosotros estamos para servirle”.Comenta que para los traslados de pacientes sospechosos de COVID-19, el Grupo de Urgencias Escorpión ha seguido un protocolo específico en donde “el personal usa unos trajes especiales, se coloca 4 pares de guantes en cada mano y va protegido de pies a cabeza con cubrebocas y caretas”.“Nosotros somos una Asociación Civil, somos un grupo voluntario y nunca hemos recibido apoyo gubernamental”, reiteró.El grupo de paramédicos Escorpión ofrece servicios de traslado programados e incluso hasta para cuidar a personas en su domicilio; también son contratados en eventos deportivos para brindar asistencia médica a jugadores lesionados.Expresó que han tenido la oportunidad de atender a varios pacientes en sus domicilios, porque muchas personas, por miedo a los hospitales, prefirieron quedarse en casa. “Ahí los aislamos y les impusimos un protocolo de seguridad a la familia, con todas las recomendaciones de un médico especializado”.Debido a que la pandemia por COVID-19 aumentó la demanda de equipos de oxígeno, los paramédicos del grupo Escorpión a través de una cuota de recuperación presentan sus propios equipos de oxígeno a la gente que se los requiere, “hubo un momento que el oxígeno colapsó y por eso pusimos al servicio de la gente los equipos que ocupamos para la ambulancia”, asentó.El Servicio de Rescate y Urgencias Escorpión cuenta con 8 a 12 elementos activos voluntarios que han trabajado a marchas forzadas para hacer frente al virus del Sars-Cov-2 en Xalapa, montando guardias de forma permanente para atender cualquier situación, “no nada más para COVID, sino también para accidentes, atropellados, personas enfermas en su domicilio”.Esta agrupación mantiene una estrecha coordinación con el número de emergencia 911, “usted marca al 911 y pueden mandar a nuestra corporación o a cualquier tipo de corporación, llegamos nosotros a su domicilio y nosotros vemos por ejemplo que su paciente tiene toda la sintomatología, le damos las recomendaciones, le damos toda la información que necesite y ahí por ejemplo ya muchos tienen su médico general, lo empieza a tratar y nosotros ya solamente los auxiliamos por ejemplo en atención prehospitalaria, no en la médica, en atención hospitalaria les podemos ayudar”.“Incluso a nosotros las llamadas que llegan naturalmente son muy pocas las que llegan de particulares, llegan al 911, hay una coordinación con ellos y nosotros llegamos, si es COVID o posible COVID nosotros le damos toda la información que necesite y ya sea que ellos los trasladen por sus propios medios o que haga una cuota de recuperación para el equipamiento que necesitamos nosotros para poder trasladar ese paciente”.Insistió en que a pesar de esta estrecha coordinación con el Gobierno del Estado a través de los números de emergencia “los grupos voluntarios hasta este momento, nadie ha recibido un apoyo por parte de Gobierno”.“Relativamente ahorita nos encontramos en una etapa muy tranquila ya, apenas estamos saliendo de esto, pero hubo momentos muy fuertes aquí en la ciudad de Xalapa donde sí había mucha gente enferma”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund