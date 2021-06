Debido a que el Gobierno de Veracruz, a través del DIF Estatal, no ha liquidado poco más de 201 millones de pesos que fue condenado a pagar por la compra de unas despensas en la era duartista, la empresa Soriana ha solicitado el embargo a las cuentas bancarias y algunos bienes inmuebles del organismo asistencial.



Tal situación ya la solicitó al Juez Federal, el cual no ha aceptado en lo que se refiere al tema de los bienes inmuebles pues estableció lo siguiente:



“Se tiene que por cuanto hace a los bienes muebles señalados por la parte actora en las citadas diligencias de requerimiento de pago enunciadas en el párrafo que antecede, los cuales son los siguientes: No ha lugar a decretar su embargo, toda vez que la parte demandada mediante escritos de 8 y 27 se abril del año en curso, remitió copia de las escrituras públicas de las que se desprende que tales bienes inmuebles pertenecen al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz y tienen como destino un fin público, es decir, están directamente relacionados a sus fines como ente de derecho público”



En este sentido, el Juez Federal indicó que los bienes inmuebles tienen como objeto a un servicio público, válidamente se puede concluir que a los mismos les reviste el carácter públicos y, por ende, no son susceptibles de embargo.



Por cuanto hace a las cuentas bancarias que la parte actora señaló para su embargo, el Juez Federal resolvió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre el destino que tienen, aunque el DIF dijo que tales cuentas son para pagar la nómina del personal.