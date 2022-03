Sorprende a orizabeños cambio de clima; advierten de efectos del Frente Frío 38

Ante el cambio de clima que sorprendió a muchos que andaban en la calle pensando que este miércoles sería un día caluroso como los anteriores, el coordinador de Protección Civil de Orizaba, Samuel Valencia Argüelles, recordó que se tiene previsto que aún haya varios frentes fríos más y ahora el Estado está bajo los efectos del Frente Frío 38.Recordó que están considerados 52 frentes fríos en esta temporada pero esto puede cambiar, pues no es secreto para nadie que en las condiciones ambientales hay afectaciones por el cambio climático."Puede cambiar, puede variar la cantidad y la extensión de los frentes fríos", comentóValencia Argüelles invitó a la población a estar pendiente de los avisos meteorológicos, o bien consultarlos pero no creer algunos anuncios que se dan en ocasiones de manera escandalosa y que no tienen una fuente confiable.Recordó que en días pasados circuló un mensaje en redes sociales alertando a la población por los efectos de un Frente Frío que traería vientos de velocidades casi catastróficas, lo cual sólo preocupó a muchas personas.De acuerdo con el boletín meteorológico, "los modelos de pronóstico muestran para los siguientes siete días lluvia y temperatura dentro o inferior al promedio en la mayor parte del Estado. Los modelos climáticos indican un marzo con déficit de lluvia y ligeramente más caluroso en la mayor parte del Estado".