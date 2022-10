Sorprendieron a policías de Veracruz saqueando tráiler en Puebla

El Gobierno de Puebla confirmó que 9 policías estatales de aquella entidad y de Veracruz fueron detenidos tras haber sido sorprendidos saqueando un tráiler en el municipio poblano de Esperanza.A sólo días de que los gobiernos de ambas entidades desmintieran asaltos en la autopista de las Cumbres de Maltrata, en la misma región, se confirmó que fueron aprehendidos 6 policías de Puebla y 3 de Veracruz.Según reportaran medios nacionales, fue la Guardia Nacional la que sorprendió a los elementos en pleno robo de mercancía. Por este hecho fueron aseguradas 6 patrullas, cinco de Puebla.“Sobre la noche, madrugada del día de hoy se informó de una actividad irregular con la participación de policías estatales de los estados de Puebla y de Veracruz. Se informó que hubo detenciones y se está haciendo el trámite correspondiente para ver el rol que jugó cada uno de ellos.“Fueron 6 de la Policía Estatal de Puebla y 3 del Estado de Veracruz”, dijo este miércoles en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación de aquella entidad, Ana Lucía Hill Mayoral.Por su parte, el gobernador poblano Miguel Barbosa informó que los policías poblanos ya fueron separados de su cargo y no tardarán en resolver este caso.“Ya están a disposición, separados de su cargo. Ya inició Asuntos Internos la investigación, lo vamos a resolver inmediatamente. No crean que se va a tardar 6 meses... un año. Eso lo resolvemos en un día, en dos días. Si son unos rateros que se vayan, así de sencillo. No vamos a solapar ninguna estupidez de esa naturaleza”, dijo.