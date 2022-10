Sospecha Diputada de Cuenta Pública de dependencias de Gobierno

La Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado revisa “con lupa” el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, toda vez que llama la atención que el presunto daño patrimonial en entes estatales sea mínimo y lo señalado en municipios es “estratosférico”.Hace una semana, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregó el Informe de Resultados en el que se asentó un presunto daño patrimonial de 189 millones 899 mil 820.84 pesos en 34 dependencias estatales.Entre los observados están la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca; y la Oficina de Programa de Gobierno, que en conjunto tienen 57 millones 731 mil 938.44 pesos se presunto daño patrimonial.En contraste, el presunto daño patrimonial es de 3 mil 23 millones 507 mil 936.86 pesos en los 212 Ayuntamientos.Al respecto, la diputada local y vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, dijo no creer que los secretarios de despacho hayan salido “en ceros” con sus cuentas públicas.Señaló que entre los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia generó “ruido” las cifras estratosféricas o altas que les observaron a los municipios, lo que llevó a la especulación entre los diputados locales.Por esa razón es que se están revisando con “lupa” los resultados antes de la elaboración del dictamen, ya que algunos ex alcaldes han manifestado que entregaron la documentación comprobatoria y no se les tomó en cuenta.