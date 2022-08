Sospechan de malas prácticas en la Dirección de Protección Animal de Coatzacoalcos

Veterinarios que trabajan en Protección Animal Municipal estarían realizando malas prácticas, denunciaron animalistas.Añadieron que pese a acercamientos, la "buena comunicación" con esta dirección no se ha dado, de ahí que conozcan con más frecuencia de casos de mascotas afectadas por estos presuntos profesionales.Bárbara Céspedes Solís, representante de 7 grupos de rescatistas independientes, fue quien detalló la situación.“Les recomendé como Ayuntamiento que (hicieran) más campañas de esterilización como las que están haciendo pero con médicos calificados, porque de las que han llevado a cabo nos llegan los casos de las malas operaciones y repercute en nosotros. Nos piden el apoyo a nosotras para que las redireccionemos con un médico confiable”, aseveró.Dijo que a pesar de que rescatan perros de la calle, no por eso les brindan una atención médica de segunda, pues se busca que el especialista sea certificado.Protección Animal es encabezada por Jesús López Vivanco, un especialista en la atención de los animales, particularmente de fauna silvestre, pues durante mucho tiempo estuvo trabajando en el parque Jaguaroundi. Posteriormente se sumó al reto de dignificar la oficina, pues en la pasada administración pasó sin pena ni gloria.Sin embargo, de acuerdo con rescatistas y representantes de asociaciones civiles, la condición de rescate y esterilización de mascotas es mala.Bárbara Céspedes, dijo que no han recibido el apoyo necesario para continuar con sus campañas y sólo ellas a través de sus colectas de alimento es como pueden mantener a los que rescatan, situación que esperan pueda mejorar al acceder a otros programas de apoyo cuando se conformen como una asociación civil.