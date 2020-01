Sospechan de rifa organizada en Secundaria Tecnica 75, en Poza Rica

Para este lunes, los padres de familia de la Escuela Secundaria Tecnica 75, en Poza Rica, dicen tener incertidumbre pues iniciarán clases presuntamente pagando boletos de una rifa que los docentes les exigen comprar pero que por experiencias anteriores desconfian del fin de estos recursos.



Una madre de familia, quien pidió omitir su nombre por temor a represalias, dio a conocer sobre esta situación ya que antes de salir de clases para el periodo vacacional navideño les entregaron un talonario de boletos para una rifa.



La indicación para los alumnos fue entregar el dinero de la venta total, cuyo premio es un electrodoméstico y los padres de familia lamentan que esta estrategia se realizó durante varias veces del ciclo escolar.



Los alumnos, dijo, estan condicionados, ya que dependen sus calificaciones en ciertas materias de su grado escolar para ser aprobados o bien, restarles puntuación si no vendieron.



La Escuela Secundaria Técnica 75 ha presentado necesidades en su infraestructura y la construcción de más aulas. Sin embargo, con apoyo de autoridades municipales y estatales fueron logrando mejoras, pero los padres de familia manifiestan temor a que estos recursos que se obtienen con la venta de boletos ya que no hay cuentas claras de cuánto y cómo se utilizará el dinero en el supuesto de aplicarlo en rehabilitar la institución.



Piden la intervención de las autoridades educativas para que se cumpla con la transparencia de la información sobre dinero que obtienen los estudiantes al ser obligados a vender boletos de una rifa, que de seis realizadas en este ciclo escolar, tampoco no se ha hecho pública la entrega de los premios.