SS ya no dio contrato a trabajadores de Vectores con más de 5 años de antigüedad

El delegado de la Sección 70 de Vectores, Javier Torres Posadas, denunció que trabajadores de esta área que tenían más de cinco años laborando ya no recibieron contrato y esa situación no sólo se dio en la Jurisdicción Sanitaria número 7, sino a nivel estatal.Mencionó que son entre 4 y 6 personas de esta región las que quedaron fuera pues ya no les dieron contrato y en cambio ingresaron nuevas personas.Puntualizó que incluso la Secretaría de Salud había hecho el compromiso de que se respetaría a este personal y su antigüedad y en caso de basificación se les daría preferencia, pero en cambio lo que pasó es que ni siquiera se tomó en cuenta al sindicato y no se les informó que había un proceso de selección de contratos y ahora sólo ven que se dejó fuera a trabajadores que ya tenían años laborando.Comentó que incluso hay acuerdos que datan de tiempo atrás en donde en caso de abrirse bases, los trabajadores podrían recomendar a un familiar, lo cual tampoco se respetó, pues se contrató a gente que es nueva en el programa, por lo que ni experiencia tienen.En este caso, dijo, el proceso se hizo más bien de manera oculta por parte de la autoridad, lo cual no sólo es injusto para el personal, sino una mala práctica por parte de la autoridad.Destacó que como sindicato ya solicitaron la intervención de su representante en el estado para interponer la queja correspondiente por la forma en que se llevó a cabo este proceso de contratación de personal y también por haber dejado fuera a otros con experiencia y antigüedad.