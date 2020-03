SSP aplicará exámenes de control y confianza a aspirantes a policías del Municipio de Veracruz

A partir de este sábado, quedó formalizado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública para que la Dirección General del Centro de Evaluación y Confianza, aplique el proceso de evaluación y control de confianza de un mínimo de 1 y un máximo de 40 aspirantes del Sistema de Seguridad Pública Municipal.



Mediante el Convenio de Colaboración SSP/CECC/CONV/014/2019, que fenece el 31 de diciembre de este año, la administración municipal del puerto de Veracruz cubrirá a la SSP una cuota de recuperación de 4 mil 850 pesos por cada evaluación con recursos provenientes del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019 (FORTASEG).



El convenio señala que las evaluaciones podrán suspenderse por solicitud expresa del Municipio o cuando algún elemento no se presente a la hora y día indicado; o en estado inconveniente y bajo efectos de sustancias nocivas. En dichos casos, salvo por la solicitud del municipio, no se podrá programar nueva fecha y deberá cubrirse la cuota de recuperación.



Ambas partes también acordaron regirse por los lineamientos de acreditación establecidos en los acuerdos tomados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, acordando que el proceso de evaluación será conforme el municipio haga entrega de información y cubra las cuotas de recuperación por cada elemento evaluado.



Ambas partes reconocen que en el acuerdo no existe error, dolo, lesión, mala fe ni cualquier otro vicio o defecto de la voluntad que pudiera invalidarlo y para su interpretación y cumplimiento, se someten a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de Xalapa, con renuncia a cualquier fuero de domicilio o vecindad que tengan o llegaren a adquirir.