SSP asegura que actuará contra protestas violentas en Xalapa

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) advierte que tiene listo el equipo anti motines y será utilizado en cualquier marcha o manifestación violenta que genere disturbios o afectaciones en la vía pública, a comercios, oficinas, centros religiosos y cualquier institución pública o privada.



Durante entrevista al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, se le cuestionó sobre la Marcha No Pacífica anunciada por empresarios de bares de la capital estado para el día de mañana jueves 2 de julio, donde según una publicación en redes sociales, exigirán la apertura de los centros de entretenimiento.



Al respecto, Gutiérrez Maldonado dijo que serán respetuosos de la manifestación, siempre y cuando sea pacífica.



Y es que señaló que mientras no se generen disturbios o cierre de vialidades, no intervienen y respetan el derecho a la libre manifestación.



No obstante, se le preguntó sobre el último caso, donde grupos de hombres y mujeres realizaron destrozos en comercios, centros religiosos e incluso en las instalaciones de la SSP, sin que se actuara ante estos hechos.



En este sentido, el funcionario estatal dijo que se tenía el grupo antimotines listo, pero los manifestantes incluyeron a niños en su marcha, de manera que no intervinieron para salvaguardar a los menores.



“Vimos que era una provocación ya que ellos traían niños de carreola, niños caminando; nosotros al ver esta situación, decidimos no actuar, porque al usar la fuerza, tenemos el riesgo que se pueda salir de control”, expuso.



Y es que destacó que no se sabe cuánta gente infiltrada o con que ideas van a las manifestaciones y aunque el equipo anti motines está integrado por gente capacitada, la situación se tornaría difícil con menores durante el operativo, por lo que prefirieron salvaguarda la integridad de los niños.



No obstante, dejó en claro que la SSP ya no va a permitir manifestaciones violentas ni disturbios que afecten a los comercios, centros religiosos o lugares públicos.



“Lo que si te digo es que ya no vamos a permitir manifestaciones de este tipo, con violencia. La gente que se quiera manifestar, siempre respetando los derechos de terceras personas, se les va a permitir y las personas que vengan a hacer desmanes, se les va a detener”, aseguró el funcionario estatal.



Es así, que advirtió que están listos con el equipo anti motines, para utilizarlo en el momento que sea necesario.