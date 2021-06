SSP corrige a sus policías: Sí pueden volarse drones en Centro de Xalapa

Sí se pueden volar drones en en centro histórico de la capital del estado, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, al referir que si alguien es acosado o intimidado por realizar esta acción, puede acudir a interponer su queja a las oficinas de la dependencia, ubicadas en la misma zona centro de Xalapa.Al funcionario estatal se le cuestionó sobre las quejas de personas que vuelan drones en lugares de la ciudad como el Centro y son abordados por los policías, por lo que aclaró que sí está permitido siempre y cuando se identifiquen y demuestren el propósito de la grabación.Y es que dijo, que así como estos aparatos son usados para cosas buenas, también se emplean para actividades ilícitas.“Los pueden usar para estar checándote, tú sabes que en el Centro de están las oficinas de varios funcionarios, entre ellos la del Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y si hay un poco más de seguridad en el perímetro; pero solamente se les pide que se identifiquen”, dijo.Es así, que luego de identificarse y demostrar que no se utiliza con otros fines que no sea recreativos o de trabajo, los elementos policiacos no tienen por qué detenerlos o retirarles los drones.Por ello se comprometió a darle seguimiento a las denuncias que presenten los ciudadanos, cuando consideren que ha habido un abuso de autoridad por parte de los uniformados policiacos.“Ahí está mi oficina ahí cerca, está Asuntos Internos; yo te aseguro que vamos a poner cartas en el asunto”, sostuvo el Secretario de Seguridad en Veracruz al insistir en que luego de una queja, la población puede estar segura de que se va a llegar a la verdad, “y si el elemento tuvo alguna responsabilidad, nosotros lo vamos a sancionar”.Tras la conclusión de la veda electoral, el titular de la SSP apuntó que están planeando retomar el programa de desarme, en el cual las personas entregan sus armas y a cambio reciben una compensación económica.Sostuvo que el tener una pistola en la casa puede significar un riesgo porque pueden encontrarlas menores de edad, o que producto del consumo de alcohol pueden generar una tragedia en la familia.“Queremos retomar ese programa, vamos a hablar con la 26 Zona Militar, para empezar ya lo más antes posible porque si no urge que la gente de Veracruz no tenga ese riesgo en su casa”, aseveró.Dijo que a diferencia de otras entidades federativas, donde les otorgan electrodomésticos a quienes hacen el canje, en Veracruz les dan dinero en efectivo, y en algunas ocasiones han entregado hasta 5 o 6 mil pesos por las armas que han llevado.Hugo Gutiérrez Maldonado adicionó que están revisando los índices delictivos para enfocar el programa en esos municipios, siendo unos de estos Martínez de la Torre o Acayucan, por lo que previó que en un aproximado a quince días se pueda implementa este programa en dichas demarcaciones.