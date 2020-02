SSP entregará dinero en efectivo en programa de canje de armas

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz otorgará dinero en efectivo a los ciudadanos que entreguen armas, a través del programa “Canje de Armas”, mismo que cambia su modalidad y ahora en lugar de entregar electrodomésticos a cambio de las armas, se entregaran montos que van desde los 2 mil 500 pesos y hasta los 9 mil pesos.



El titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que será en este mes, tal vez en la última semana, cuando se inicie este programa en tres municipios: Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos, donde la Secretaría a su cargo, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se instalaran en las plazas públicas para recibir las armas.



Estas acciones, dijo, van dirigidas a las familias que por alguna razón tienen armas en su casa, lo que genera un riesgo para quienes ahí habitan, ya que, según las cifras oficiales, la violencia intrafamiliar continúa con porcentajes elevados y el tener un arma en casa se considera un peligro para ese tipo de situaciones.



Hugo Gutiérrez dejó en claro que a quienes participen y acudan a entregar las armas no se les cuestionará sobre la procedencia de la misma, solo la entregarán, se les hará el pago y ahí mismo se destruirá el arma.



“El interés es que esa gente que tiene esas armas en su casa, las entregue para que no vaya a pasar alguna tragedia con algún menor que la use o alguna persona que llegue en estado inconveniente y sepa que está esa arma en casa. La idea es que esas armas sean entregadas a la autoridad y que no lleguen a ser vendidas o utilizadas por el crimen organizado”.



En este sentido, el Secretario de Seguridad especificó que se inician estas labores en los tres municipios que tienen detectados con mayor número de accidentes con armas de fuego y homicidios que no tienen que ver con la delincuencia organizada, sino con rencillas familiares y sobre todo donde interviene el alcohol.



“El tener un arma en casa siempre es un riesgo de que pueda salir alguien lesionado. Entonces la idea es quitar ese riesgo de las casas de Veracruz”, expuso el entrevistado.



Para finalizar, Hugo Gutiérrez Maldonado explicó que los montos a entregar dependerán del tipo de arma, por lo que al ser entregadas serán cotejadas en un tabulador que otorgará la SEDENA, para así determinar el monto a entregar.