SSP ignora llamado para proteger a periodista, recrimina CEAPP

Luego que el reportero Santos López Celdo urgiera ayuda pues la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez, lo relacionó al crimen organizado, el comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Iván Gidi Blanchet, denunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha actuado para proteger al comunicador.“Desde el domingo se solicitó la intervención de la SSP y aún no tenemos respuesta”, recriminó el Comisionado por redes sociales.Cabe destacar que ese mismo día fue asesinado el secretario de la Alcaldesa, por lo que posteriormente Lorena Sánchez acusó públicamente que el reportero Santos López supuestamente había amenazado a la víctima previamente y “casi a los dos minutos” del homicidio, Santos López estaba en el sitio grabando.Tras ser señalado, el periodista demandó protección, aludiendo que la Alcaldesa sería peligrosa."¡Tengo miedo porque en Sayula todos saben, en vox populi, cómo llegó Lorena al cargo! El miedo que tiene la gente a contradecirle... ¡Tengo miedo Presidente, Gobernador! Pido a la CEAPP que inicie el protocolo correspondiente de seguridad y me ayude porque tengo miedo”, dijo en un video publicado en redes.Al respecto, el Comisionado de la CEAPP advirtió que se trata de un compañero en riesgo pero no ha sido apoyado por Seguridad Pública.“A la CEAPP se le ha criticado en el pasado y por buenas razones. Hoy está haciendo un gran esfuerzo por cumplir con su cometido pero no puede sola. (...)”.“Es momento de preguntar si el interés del Gobierno por los periodistas y por la libertad de expresión es real o es sólo parte del discurso. Copio al Gobernador, solicitando su intervención”, escribió Gidi Blanchet en Twitter.