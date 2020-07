SSP invita a evaluar desempeño del C4; acreditación fortalecerá seguridad

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) invita a participar en el proceso de evaluación del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), organizado por la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley, Inc (CALEA, por sus siglas en inglés), a fin de constatar el cumplimiento de los estándares de atención a emergencias.Quienes estén interesados en la Audiencia Informativa Pública, a realizarse el 28 de julio a las 12:30 horas, tendrán que enviar un mensaje a [email protected] exponiendo sus motivos o marcar al 841 8000, extensión 10225.Es importante mencionar que la acreditación emitida por CALEA otorga reconocimiento internacional a los procedimientos establecidos para la atención del 911, la línea de denuncia anónima 089, el área de Asesoría contra Engaño Telefónico y la unidad de Policía Científica Preventiva, entre otros.Así, el C4 deberá cumplir con una serie de normas que reflejen las mejores prácticas en administración, operaciones, servicios de apoyo, políticas y procedimientos, por lo que también habrá una sesión de llamadas al 477 674 2131, de 10:00 a 12:00 horas, donde la ciudadanía externará sus opiniones a evaluadores de la CALEA.Las personas que prefieran dejar sus comentarios por escrito, podrán hacerlo en el sitio www.calea.org o mandando una carta a la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA), 13575 Heathcote bulevar, Suite 320, Gainesville, Virginia, 20155.