SSP mantiene vigilancia en municipios tras comicios extraordinarios

El reiterar que no hubo incidentes en el desarrollo de las elecciones extraordinarias de este domingo en Amatitlán, Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza y Chiconamel, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó que continuarán custodiando los Consejos Municipales del OPLE, donde se encuentra la paquetería electoral, hasta que el órgano comicial les indique que ya no hace falta hacerlo.A su salida del módulo de licencias en el centro de Xalapa, a donde acudió para tramitar este documento, consideró que no habría falta reforzar la vigilancia en las sedes de los órganos desconcentrados, sobre todo en Jesús Carranza donde en los pasados comicios incendiaron las boletas y demás documentación; aunque estarán listos para incrementar la presencia policiaca."Ahorita yo no creo necesario, ni creo que vaya a haber algún acto de esa magnitud, la gente estuvo contenta, votó contenta, los partidos no han hecho algún posicionamiento, entonces siento que va todo tranquilo y si necesitamos más gente, la vamos a meter", reiteró.Gutiérrez Maldonado felicitó a los institutos políticos y a la ciudadanía de esos municipios por la civilidad con la que se desarrollaron las votaciones en dichas demarcaciones."Es una fiesta democrática y la única que gana es la ciudadanía, felicitar a los candidatos que ganaron y también felicitar a los perdedores de la contienda, ya que es una democracia que se tiene que demostrar y así como el que gana tiene que demostrar ser buen ganador, así también el que pierde tiene que demostrar ser buen perdedor", consideró el titular de la SSP.Refrendó que la dependencia a su cargo no recibió ninguna queja, ni tuvo que intervenir en algún incidente durante la jornada comicial.