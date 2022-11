SSP no tiene cifras que indiquen aumento en desapariciones

A pesar de que integrantes del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Cordoba aseguran que aumentan los casos de personas desaparecidas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, indicó que no tiene alguna información que avale esto."No tenemos ese dato, como tal, repito, los secuestros que inclusive ya tenemos registrados son muy bajos, no tenemos otro tipo de información".De igual forma aseveró que sí se han reunido con colectivos que buscan a sus seres amados."Mantenemos una estrecha comunicación y apoyamos a todos los colectivos en la búsqueda".Añadió que por instrucciones del gobernador Cuitlahuac García Jiménez se va a seguir ayudando a las personas que efectúan esa labor para encontrar a sus familiares."Desde esta administración les hemos auxiliado, recuerden que yo era el subsecretario de operaciones y siempre lo hemos hecho con todos los colectivos y mantenemos una buena relación y cooperación con estos".En referencia a las voces que consideran que los hechos violentos no han venido a menos, enfatizó que la SSP siempre basa sus declaraciones en números reales proporcionados por el Secretariado Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública."Bajo ese contexto podemos garantizar que en el tema de homicidios dolosos venimos a la baja en un 42.5 por ciento y en el tema de secuestros en un 88 por ciento y delitos de manera general en un 23 por ciento".