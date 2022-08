SSP permite que opere abusiva empresa de grúas en Minatitlán, acusan

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fue acusado de ser el "cabecilla" de los atracos y abusos que cometen sus elementos y Grúas GATSA en el sur del Estado, bajo supuestas revisiones de rutina contra conductores.Durante el anuncio de una marcha que se llevará a cabo el 26 de agosto en Coatzacoalcos y Minatitlán, aseguraron que apenas esta semana, "bajo el agua", dicha empresa recibió su concesión para seguir operando “impunemente y abusando de los conductores”."¿Quién es el corrupto? ¿Quién es la rata principal? Hugo Gutiérrez Maldonado. Él es el cabecilla, él es el que lleva a cabo estos atracos en Veracruz, ¿por qué? Porque él lo permite y le dio esta potestad a las grúas GATSA. Tengo enterado que ayer en la noche le sacaron su concesión ‘planchadita’ para que pudiera justificar. No tenía concesión, no estaba dada de alta en Hacienda y no tiene los permisos del Gobierno del Estado", es lo que aseguró Alberto Sánchez López, presidente de Resistencia Civil en Minatitlán.Insistió en que los policías estatales siempre cometen abusos contra la gente de escasos recursos y que desconoce las leyes, y no sólo contra automovilistas, sino también contra transeúntes o quienes están de visita.Añadió que a diario le llaman entre 15 y 20 personas que son agraviadas por los uniformados y esta empresa de grúas, principalmente de madrugada y son mujeres.La marcha en aquella ciudad partirá de la entrada a la colonia Insurgentes Norte.Por su parte, en Coatzacoalcos la marcha partirá de Pedro Moreno y Zaragoza en el centro, a las 5 de la tarde.Los inconformes aseguran que la Policía Estatal sobrepasa sus atribuciones al esposar a conductores aun cuando tengan sus papeles en regla.Asimismo, dijeron que les llegan a cobrar hasta 12 mil pesos por un sólo día de corralón.Resistencia Civil pidió a la población, asociaciones, cámaras empresariales y demás, que se unan a la marcha el próximo 26 de agosto.