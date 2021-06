SSP sigue su guerra contra los drones en Centro de Xalapa

Nuevamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) interrumpieron el trabajo de un productor audiovisual en el centro de la ciudad de Xalapa.



Por registrar imágenes con ayuda de su dron en la zona del primer cuadro, Iván Ricardez fue interceptado por los uniformados, los cuales le comentaron que debía pedir un permiso al Ayuntamiento de Xalapa para poder registrar imágenes.



"Me dijeron que para hacer un reportaje necesito sacar un permiso en el Ayuntamiento. Me dijeron que no podía grabar en el Palacio de Gobierno, que era una parte federal. Hay mucha ignorancia de esta parte".



Comentó que al trabajar con un dron, conoce las normatividad al momento de emplearlo, donde se estipula que mayor a 2 kilos, si es necesario contar con un permiso federal pero con el que realiza su proyecto, pesa al menos un kilogramo.



"Hay desconocimiento. Yo les expliqué y les cuestioné pero lo único que me dijeron es que ya me habían avisado que no se podían registrar imágenes aquí".



Cabe recordar que hace algunos días, los policías estatales también interrumpieron el trabajo de otro productor que se encontraba realizando tomas en el centro de Xalapa, argumentando que no estaba permitido grabar con ayuda de un dron en dicha zona.