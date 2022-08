STPSP coadyuvará para que jóvenes tengan su primer empleo

Al menos 200 vacantes ofertarán 20 empresas dentro de la Feria de Empleo de Inclusión Laboral para la Juventud, el próximo jueves 25, anunció la titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) Dorheny García Cayetano.Esta se celebrará en el Parque Juárez, en coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa, añadió la funcionaria.“Va a ser en el Parque Juárez en conjunto con el Ayuntamiento de Xalapa, más de 20 empresas nos van a acompañar y ya van más de 200 plazas que van a estar”.Invitó a los jóvenes a presentar sus solicitudes en la Feria y aprovechar lo que pueda ser su primer empleo.“Si no tienen experiencia, si no saben hacer su curriculum, o su solicitud de trabajo en la Secretaría podemos ayudarles a hacerlo” añadió.Incluso si los interesados no saben cómo elaborar su curriculum, en la Secretaría les pueden orientar en dicho tema.“Son empleos diferentes y hay algunos que como son el primer empleo y nos emociona porque los primeros empleos son estos, que nos ayudan a fortalecer habilidades a los recién egresados”.