STPSP inspecciona a empresas del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano, afirmó que las inspecciones a los centros de trabajo que participan dentro del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, han permitido evitar que se sigan dando prácticas contrarias a los lineamientos de este programa.Y es que comentó que muchas de las empresas que se han dado de baja fue por no cumplir con los horarios que estipulaban en la plataforma o por no informar los cambios hechos en la capacitación de los aprendices."Definitivamente no ha ayudado mucho la inspección personal que ha hecho todo el equipo de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, que es un equipo federal (…) cada vez que ha habido un tipo de irregularidad; (a veces) no de mala fe, pero nos pasaba mucho que ponían un horario en la página y no lo cumplían", explicó luego de la guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros.Aunque sostuvo que esto ocurrió en gran medida durante la pandemia de COVID-19, que tuvieron que mover los horarios y no los actualizaron en la plataforma y esto motivó su salida del programa."Sin duda alguna se han seguido dando de baja a empresas por ese motivo y otros, los más recurrentes es que no cumplen con los horarios y tienen que tener un plan de trabajo, un lugar físico para ese trabajo, si no lo cumplieron, es motivo para dar de baja", reiteró García Cayetano.