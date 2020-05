Subdirector del Hospital Regional de Coatzacoalcos da positivo a COVID-19

El subdirector del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” de Coatzacoalcos, Gerardo Bajonero Saavedra, dio positivo a COVID-19, por lo que se encuentra internado en el Hospital General del Puerto de Veracruz.



Trascendió que, aunque su estado de salud no es grave, el galeno fue trasladado al puerto para recibir mejor atención en caso de que su caso se complique.



Fuentes informaron que el médico se encuentra estable y desmintieron que fuera intubado por complicaciones respiratorias.



Esto ocurre a unos días de que el mismo galeno saliera a declarar que dentro del “Valentín Gómez Farías” sí hay condiciones para trabajar, ante el amparo que tramitaron algunos galenos para no ejercer durante la pandemia por miedo a resultar contagiados al no tener los insumos suficientes.



Cabe hacer mención que el secretario general del SUTHRC Juan Pablo Sosa González, confirmó que 4 trabajadores del nosocomio dieron positivo a la prueba de COVID-19, pero se encuentran en resguardo domiciliario.



Actualmente Coatzacoalcos, se encuentra en segundo lugar a nivel estatal con 227 casos confirmados y 29 defunciones.