En este inicio de año, pollerías de este Pueblo Mágico han registrado aumentos en el precio de este producto.Empleados de algunos expendios aseguraron que el incremento alcanzó hasta un 15 por ciento en la carne maciza, como lo son pechuga y pierna y no en el “hueso”."En este año que empezamos el pollo sí subió de precio, pues una pechuga que costaba 53 pesos, ahora la tenemos que dar en 60 pesos. Pero el aumento se ve reflejado en la carne maciza, pues si al "hueso" se le sube, entonces la gente ya no lo compraría y el aumento lo absorbe lo que es la pechuga y las piernas con muslos”, comentó una vendedora.Sin embargo, refirieron que, a pesar de este incremento, las ventas no han disminuido pues se ha mantenido con respecto al año anterior.