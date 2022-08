Sufren abuelitos maltratos psicológicos y físicos de la misma familia

Depresión, tristeza, abandono, son algunas situaciones que enfrentan los adultos mayores a diario, indicó la gerontóloga de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Adaena Villegas Vargas.La especialista destacó que este sector de la población enfrenta maltratos psicológicos así como físicos, pero en gran medida el abandono dentro de sus mismos hogares, pues el hecho de que no estén en la calle no significa que no estén olvidados.Destacó que los adultos mayores a veces tienen que enfrentar los gritos de parte de su familia, pellizcos, malas palabras o formas despectivas de dirigirse a ellos y eso también es un tipo de maltrato.Asimismo destacó que un sinnúmero de estas personas llegan al servicio de gerontología, deprimidos, sintiéndose inservibles, inútiles y una carga para sus cuidadores, cuándo estos últimos tendrían que hacerlos sentir cómodos y felices sin importar sus limitaciones y su edad.Otro aspecto el cual debe ser atendido es el tema de sus consultas médicas, sus citas con los diferentes especialistas y su rutina para la ingesta de los medicamentos que requieren para tender sus diversos padecimientos, toda vez que ellos llegan a olvidar esos temas.Hizo el llamado para que los adultos mayores sean tratados de una manera cordial y correcta, pues ellos merecen sentirse importantes, pues lo son para la sociedad.Es de recordar que en la Ciudad de México se festejó a las personas adultas mayores por primera vez en 1983 y al año siguiente en Monterrey. A partir de 1998 se instituyó en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano, título que fue cambiado posteriormente a Día Nacional del Adulto Mayor.