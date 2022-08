Sufren calor insoportable en Centro de Salud de Tihuatlán

El Centro de Salud Bicentenario, ubicado en la céntrica colonia Azteca de Tihuatlán, trabaja en condiciones incómodas por intenso calor, debido a que están dañados los equipos de aire acondicionado y los ventiladores no son suficientes.Lo anterior provoca malestar no solamente en los pacientes, sino también entre los trabajadores que tienen que cumplir estoicamente su horario de servicios en lo que ellos mismos llaman un “asador”.“Nos estamos asando. Es literal. Hacen falta unos buenos climas. Los que hay están de adorno. No funcionan. Solamente hay ventiladores, pero claro que eso no es suficiente. Nos hemos quejado, pero no podemos hacer nada, hasta que de arriba se acuerden de esta unidad”, indicó una trabajadora, pero bajo reserva de nombre por miedo a alguna reprimenda.Asimismo, la señora Angélica “N”, residente de esta villa, hizo notar que quienes también sufren la situación son las personas de la tercera edad y, sobre todo, los niños que llevan a consulta o para vacunación, pues tienen que esperar turno bajo fuerte sensación de bochorno.Anotó que el centro de salud tiene escasa ventilación, aún con las ventanas abiertas, por lo que dijo que algunas personas propusieron que se lleve a cabo una colecta entre la población en general, a fin de mandar a reparar los equipos de aire acondicionado, pero el personal médico lo rechazó bajo argumento de que tienen prohibido solicitar ese tipo de apoyo.