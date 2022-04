Sufren calorón en Juzgados de Veracruz Puerto; Poder Judicial no repara climas

Abogados denunciaron la falta de aire acondicionado en cuatro juzgados civiles del Poder Judicial, en la ciudad de Veracruz, edificio que carece de ventanas o circulación del aire.Afirman que desde hace una semana, sufren por las altas temperaturas que se sienten al interior del recinto porque se aglomeran hasta 30 personas sin ningún tipo de ventilación en los Juzgados 16, 10, 4 y 8.El presidente de Colegio de Juristas y Profesionistas Afines, Antonio Manuel Rodríguez, afirmó que tanto empleados, abogados y justiciables padecen este problema, una situación que no puede continuar porque apenas inicia la temporada de calor.“Le hacemos un exhorto a la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz que por favor compongan estos climas porque va a haber una desgracias y con la cuestión de la pandemia que estamos ahorita pasando y el cubrebocas no se soporta ahorita en los Juzgados”, dijo.Reiteró que son Juzgados de la Familia, por lo cual deben acudir niños y personas mayores para padecer sensaciones térmicas arriba de los 40 grados centígrados.“Está todo cerrado, no hay ventilación, no tienen ni para ventiladores, no permiten llevar ventiladores, se están asfixiando”.Es la segunda ocasión que los aires acondicionados se descomponen y es insoportable el acudir a los Juzgados.Aseguran que no hay excusa para no rehabilitarlos, porque según les dijeron se debe a que falta la tarjeta de los climas.“Ni que digan que no hay dinero, sí hay dinero, las copias certificadas las están cobrando 25 pesos por cada hoja, imagínese en todo el Estado, por todos los expedientes, cuánto dinero es y no creo que no tengan para la tarjeta de un clima”.Los abogados señalan que les dijeron que sustituirían las tarjetas de los climas que sirven a los que actualmente no funcionan pero esa no es la solución, porque dejarían a otros Juzgados con los mismos problemas.