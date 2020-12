Sugiere Gonzalo Guízar cambios en el gabinete estatal ante falta de resultados

Debido a que en las áreas de Gobierno, Seguridad Pública y Salud falta mucho por hacer, se deberían realizar cambios en la administración estatal con miras al tercer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, consideró el presidente del Partido Encuentro Solidario (PES), Gonzalo Guízar Valladares,



“No están los resultados que la sociedad merece y exige. Lo he dicho en otras ocasiones, debería haber ajustes, lo he dicho siempre, en materia de gobernabilidad, de seguridad y desde luego en materia de salud”, expuso.



Guízar Valladares recordó que el Gobernador tiene la facultad de determinarlo conforme a la Ley Orgánica, que le permite mantener o quitar a sus colaboradores.



Agregó que la sugerencia es esa, pero la decisión es del Ejecutivo, los demás sólo pueden opinar.



Expuso que la idea es construir un mejor estado, tampoco destruir lo que ellos hacen, pues no se trata de estar en contra de todo y a favor de nada.



Consideró que este gobierno estatal ha hecho cosas interesantes e importantes, con obras de contenido social, pues se ha invertido mucho en drenaje, pero son obras que no se ven y eso es algo que se debe reconocer.



No obstante, indicó que es el ciudadano el que debe emitir una crítica constructiva y el gobierno atender sus comentarios.



El presidente del PES acudió a Rafael Delgado para hacer la toma de protesta a los comités municipales de la zona, como lo ha venido haciendo en otros puntos del estado a fin de contar con la organización ciudadana que les permita ir con la fortaleza necesaria en el próximo año electoral.



Destacó que a esas elecciones irán solos tanto por cuestiones legales como por convicciones personales.



Los nuevos presidentes de comités municipales del PES que este miércoles tomaron protesta son: en Orizaba; Beatriz Ginés Girón; Río Blanco, Rubicela González Marín; Ixhuatlancillo, Jacqueline Ponce Delgado; Nogales, Javier Moreno Meza; Mariano Escobedo; Víctor Durand Sánchez; Camerino Z Mendoza, Jesús Reyes Ramírez; Tlilapan, Aldino Bravo de Jesús; Huiiloapan, Lorenzo Carrera; Maltrata, Artemio Peralta Hernández; Acultzingo, Hugo León Torres Guevara; Rafael Delgado, Oscar Ramos Morales.



También, María Teresa Jaco Castillo en Coetzala; Pánfilo Calihua Tomoxtle en Tehuipango; Jerónimo Zepahua Cotlame en Magdalena; Fermín Rosas, Aquila, y Huatusco, Ismael Reyes Díaz.