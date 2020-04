Sugieren a xalapeños almacenar agua y usarla racionadamente

Los xalapeños deben aprender a utilizar el agua de manera racional, ya que esta temporada de estiaje será severa, al grado de que deberán almacenar agua para los días que no tengan servicio.



Durante entrevista, Rubén Cárdenas Aguilar, gerente de Operación y Mantenimiento de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) Xalapa, explicó que derivado de los estragos del estiaje y sequía, el tandeo es en tres zonas de toda la ciudad con una mayoría de 48 horas con servicio por 48 sin servicio y sólo en la zona alta del cerro de Macuiltépetl serán 48 de servicio por 24 sin servicio.



Esto se aplicará en esta temporada de estiaje pero no se descarta que debido al crecimiento demográfico y el desarrollo urbano en la capital, en un futuro pueda ser de manera permanente, pues los afluentes podrían ya no recuperar sus niveles y habrá más demanda de agua.



Mientras tanto, podría ser hasta septiembre cuando se implemente esta estrategia de tandeos, por lo que es importante que se cuide el uso del agua, sobre todo ante la contingencia sanitaria por Coronavirus (COVID-19).



A decir de Rubén Cárdenas, los xalapeños deben expandir su almacenaje de agua durante esta temporada de estiaje, ya que será una temporada “fuerte”.



“Y el ahorro del agua es muy importante, en calles y colonias donde tengamos falta de agua por alguna fuga, vamos a estar atendiendo con pipas”, asentó ante las quejas en diversas colonias por la falta del servicio, mismas que dijo, en su mayoría son por fugas que se deben atender y por ende, se corta el servicio para que los elementos puedan trabajar.



No obstante, aseveró que CMAS cuenta con 7 pipas que abastecerán de agua cuando ocurra otro tipo de incidencia en la ciudad.



“Nosotros vamos a trabajar en la cuarentena, el personal operativo de CMAS seguirá trabajando las 24 horas y estamos monitoreando colonias y calles donde no está llegando el agua, para hacer revisiones”, sostuvo.



Sin embargo, el uso del agua será un tema complicado para los xalapeños, puesto que tendrán que almacenarla para su utilización en las 48 horas que no tendrán servicio, de aquí hasta el mes de septiembre pero tampoco pueden mantenerla tanto tiempo estancada, ya que esto podría generar mosquito del dengue.



“Hay que prevenir expandiendo los almacenajes en casa y el ahorro del agua y darle uso responsable, ya que tampoco se puede tener estancada para no generar mosquito del dengue”, explicó.



Ante esta situación, el funcionario municipal exhortó a la ciudadanía a hacer un uso adecuado del vital líquido, así como programar el uso del agua almacenada para no generar otra incidencia más.



“Por favor, uso racional del agua y reporten cualquier falta a los teléfonos 228 237 0400 por whatsapp y 228 237 0300 con extensiones de la 101 a la 105”, finalizó el entrevistado.