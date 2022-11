Sugieren cubrebocas para quien no está vacunado contra COVID o influenza

El delegado de los programas sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que actualmente el uso del cubrebocas es sugerido sólo para quienes no se hayan vacunado o presenten síntomas que pudieran relacionarse con la influenza, el COVID-19 o alguna enfermedad respiratoria.Tras la emisión de las nuevas directrices de las autoridades sanitarias y laborales en el país, recordó que durante el periodo más fuerte de la pandemia, portar el tapabocas nunca fue obligatorio sino sugerido, estableciéndose así un “acuerdo social” para hacerlo tanto en espacios abiertos como cerrados.“Hoy la recomendación de este segmento es sólo usarlo sugerido para quien no se ha vacunado o quien tiene alguna enfermedad respiratoria, por eso se ve mayor relajamiento social. Antes en espacios abiertos no era obligatorio su uso, en espacios cerrados era sugerido si no estás vacunado o con enfermedades respiratorias”, comentó.Huerta Ladrón de Guevara destacó que por ahora no hay repuntes de contagios de SARS-CoV-2 gracias al avance de la vacunación, por lo que no es necesario usar la mascarilla.“Pero ahora con las enfermedades respiratorias, desde mi punto de vista, sí sirve usar el cubrebocas porque nos vamos a enfermar de gripe o algo y el cubrebocas sí va a funcionar. Vamos a ver que va a empezar a proliferar conforme avance el invierno el uso del cubrebocas”, estimó.Ante la temporada de fríos, el funcionario federal recomendó a la población el consumo de más vitamina C natural y tener mayor cuidado ante los cambios del tiempo.“No está dentro de los parámetros que la Federación está recomendando (prohibir ingresar a los establecimientos sin el uso de cubrebocas), pero son las autoridades municipales las que andan, yo con sinceridad veo que está bajando esa restricción en la práctica y la gente anda actuando más libremente”, concluyó.