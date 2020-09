Sugieren que dinero de fideicomisos vaya a proyectos productivos, no a programas sociales

El presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Humberto Flores Huerta, indicó que la desaparición de algunos fideicomisos evitará la fuga de dinero, pues muchos no se trasparentan y son “elefantes blancos”; sin embargo, aseveró que este recurso debe destinarse a proyectos productivos y no a los programas sociales del Gobierno Federal.



“Los fideicomisos se forman con recursos de los ciudadanos, nunca se han trasparentado, aunque la función pública los vigila ha habido mucha fuga de dinero, han sido cajas chicas de los Gobiernos para otros fines. Algunos está bien que desaparezcan, pero hay otros que no pueden desaparecer”, detalló.



Abundó que la Federación cuenta con 337 fideicomisos, pero cuestionó su correcta aplicación, ya que opinó que algunos son simples contratos financieros que no han servido ni cumplido su función, mientras otros como el apoyo a deportistas de alto rendimiento, a la ciencia y tecnología, entre otros más, ya tienen una estructura orgánica y su desaparición afectaría a la población.



“Lo importante es que ese dinero se vaya realmente a proyectos productivos, lo que requiere el país es eso, ese dinero se va a ir a programas sociales y vamos a caer en lo mismo que nada tienen que apoyar a la economía”, comentó.



Insistió en que el ahorro de estos recursos, debe servir para el desarrollo del país, para apoyar a las microempresas y generar economía, pues previó que al acercarse las elecciones, el Gobierno Federal los use en los programas sociales.



“Tenemos que organizarnos para que esos recursos se vayan al desarrollo, los programas sociales no generan nada solo son asistenciales, no generan productividad. Si se van a programas sociales es porque ya vienen elecciones, eso va para fines electorales, son clientelares”, explicó.



Finalmente, expuso que se debe analizar cuales fideicomisos pueden eliminarse y cuales podrían modificarse sus lineamientos.



“Habría que analizar cuales funcionan y cuáles no, y supervisar y analizar que se usen para lo que son, modificar sus lineamientos”, concluyó.