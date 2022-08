Sujetos se hacen pasar por empleados CFE e intentan entrar a Destiladora del Valle, Orizaba

Debido a que tres sujetos que se presentaron como empleados de la CFE y de Gas Natural del Noroeste intentaron ingresar a la empresa Destiladora del Valle con fines que se desconocen, ésta advirtió a otras compañías para que no se dejen sorprender.De acuerdo con la información que brindó personal de la Destiladora, el pasado 17 de agosto llegaron a esa empresa tres hombres que se presentaron como empleados de Gas Natural y de la Comisión Federal de Electricidad, a bordo de un vehículo con logotipo de la CFE que pretendía entrar a la planta, lo cual no permitió el vigilante y comenzaron a discutir con éste en afán de amedrentarlo.Ante ello, la Destiladora solicitó el apoyo de la policía municipal, cuyos elementos acudieron y solicitaron a esos tres sujetos que se identificaran, tras lo cual se comunicaron a la empresa Gas del Noroeste, la cual desconoció a dichas personas, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la responsabilidad que les resulte.En cuanto a la unidad, se verificó el número de las placas de circulación, las cuales correspondían al Estado de México y aunque se conoció que la unidad sí estuvo al servicio de la paraestatal, actualmente ya no es así pero al parecer esas personas la utilizaban para sorprender a empresas.Debido a que no se tiene claro por qué esas personas se presentaron como por parte de esa gasera, se espera que no se trate de una artimaña para tratar de hostigar a las empresas que no adquieren combustible con esa gasera.