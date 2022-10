Suma 55 mdp presunto daño al erario en gestión de Arturo Hérviz en Ángel R. Cabada

Durante los cuatro años de ejercicio constitucional del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada 2018-2021, que presidió el perredista Arturo Hérviz Reyes, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial que suman 55 millones 712 mil 120 pesos.Hasta el momento, por las irregularidades financieras y administrativas, el ente fiscalizador ha presentado una denuncia penal derivada de la Cuenta Pública 2019.En el 2018, el primer año de ejercicio constitucional del exdiputado local y federal y ex senador, el presunto daño patrimonial detectado fue de 390 mil 266.14 pesos.En el segundo año (2019) se observaron irregularidades por 20 millones 523 mil 533.54 pesos. En el seguimiento a las observaciones se detectó que se pretendió solventar dichas observaciones con documentación apócrifa, lo que motivó al ORFIS a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, dependiente de la Fiscalía General del Estado.La denuncia se presentó el 18 de mayo de este año por un daño patrimonial no cuantificable y quedó asentada en la Carpeta FGE/FECCEV/335/2022.En la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 se observaron irregularidades que hacen presumir la existencia de un presunto daño patrimonial por 18 millones 615 mil 750 pesos.Las investigaciones continúan y hasta el momento, el Órgano de Control Interno de dicho Ayuntamiento ha impuesto dos amonestaciones públicas.Concluidas las diligencias de investigación, la Unidad de Investigación del ORFIS procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.Ahora, por la Cuenta Pública 2021 que corresponde al último año de la administración del Hérviz Reyes, el presunto daño patrimonial detectado es de 16 millones 572 mil 837.81 pesos.En ese ejercicio fiscal, los auditores encontraron de obras de mala calidad por deficiencias técnicas, obras no ejecutadas (no iniciadas), obras sin terminar, deficiente operación de obras y obras ejecutadas de forma irregular.Asimismo, se detectó que el Ayuntamiento ejerció recursos en el rubro de “Servicios Personales” y de una muestra de 723 mil 80.86 pesos, se identificó que los recibos de nómina no se encuentran firmados por los beneficiarios.También ejerció un millón 201 mil 904.98 pesos para apoyos y/o ayudas asistenciales, y no se tiene la certeza de que fueron recibidos por los beneficiarios, entre otras irregularidades.