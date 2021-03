Suma Veracruz 9 asesinatos de políticos en los últimos dos años

Un nuevo asesinato político ocurrió el día de ayer jueves en Veracruz, al ser privado de la vida el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Alcaldía del municipio La Perla, Melquiades Vázquez Lucas.



Horas antes, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, había solicitado al Gobierno de Veracruz colaborar en la protección de aspirantes y candidatos a cargos públicos, ya que reveló que en lo que va del proceso electoral 2020-2021, de los 73 delitos ocurridos en el país relacionados con violencia política, más de la mitad se han concentrado en los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Baja California y Jalisco.



Por la tarde, después de que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García anunciara que Veracruz se adhirió inmediatamente a la Estrategia de Protección en Contexto Electoral planteada por el Gobierno Federal para la protección de candidatos, Melquiades Vázquez Lucas, precandidato del PRI a la Presidencia Municipal del municipio de La Perla, fue asesinado por un comando armado.



Con este, sumarían 9 asesinatos políticos ocurridos en Veracruz en los últimos dos años.



MELQUIADES VÁZQUEZ LUCAS



Melquiades Vázquez Lucas, expresidente municipal de La Perla y precandidato del PRI para volver a ocupar dicho cargo, fue asesinado el día de ayer en el municipio de Mariano Escobedo, aledaño a La Perla.



Mientras se dirigía hacia su domicilio en compañía de su esposa, Vázquez Lucas fue interceptado por un comando armado, siendo acribillado a tiros a la altura del Palacio Municipal de Mariano Escobedo.



Seis meses antes, el 10 de septiembre de 2020, su hijo José Andrés Vázquez Mauro fue hallado muerto en un paraje del municipio de Maltrata, luego de que fuera secuestrado. Su homicidio nunca fue esclarecido.



GLADYS MERLÍN CASTRO Y CARLA ENRÍQUEZ MERLÍN



Madre e hija fueron asesinadas la mañana del día 15 de febrero de 2021, en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Barrio Segundo del municipio de Cosoleacaque, al sur del Estado. De acuerdo con medios de la zona, Carla Enríquez Merlín habría sido ultimada con impactos de bala, mientras que su madre habría muerto degollada.



Gladys Merlín Castro fue alcaldesa de Cosoleacaque (2008-2010) y diputada local (2013-2016) por ese mismo distrito. Por su parte, Carla Enríquez Merlín se desempeñó como subsecretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Asimismo, en 2016 fue candidata a la diputación local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Era precandidata de MORENA a la Presidencia Municipal de Cosoleacaque.



Gladys Merlín y Carla Enríquez eran hija y nieta, respectivamente, de Heliodoro Merlín Alor, político y líder ganadero que ejerciera por décadas un cacicazgo sobre el municipio de Cosoleacaque. El doble feminicidio no ha sido esclarecido.



GILBERTO ORTIZ PARRA



El jueves 11 de febrero de 2021, fue asesinado Gilberto Ortiz Parra, precandidato de MORENA a alcalde de Úrsulo Galván, al ser interceptado por un comando armado mientras se dirigía a una reunión con militantes de su partido en la congregación de la Gloria, perteneciente al municipio que aspiraba gobernar.



Ortiz Parra falleció en la clínica del IMSS de Cardel como consecuencia de los impactos de bala recibidos, uno de los cuales le impactó en la cabeza. El homicidio de Gilberto Ortiz Parra no ha sido esclarecido.



FLORISEL RÍOS DELFÍN



El 11 de noviembre de 2020, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa perredista del municipio de Jamapa, fue hallada asesinada en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Medellín de Bravo, luego de que fuera secuestrada por un comando armado cuando salía de su domicilio.



Días antes de su muerte, el 5 de noviembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado había realizado un operativo para detener a la tesorera y al director de obras públicas del Ayuntamiento, así como al Presidente del DIF municipal, esposo de la Alcaldesa. Sin embargo, este último había logrado darse a la fuga.



El pasado 24 de enero del 2021, el esposo de la fallecida alcaldesa de Jamapa fue detenido en Chihuahua y fue vinculado a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y fraude.



Por el homicidio de la Alcaldesa de Jamapa, dos personas se encuentran vinculadas a proceso.



SAÚL HÉCTOR VELÁZQUEZ



El 16 de febrero de 2020, Saúl Héctor Velázquez, regidor del Ayuntamiento de Sayula de Alemán, fue asesinado por hombres armados que le dispararon desde un automóvil en movimiento, mientras la víctima salía de las instalaciones del edificio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Acayucan. Su homicidio no ha sido esclarecido.



JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS



El 9 de noviembre de 2019, fue asesinado el entonces diputado local y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Veracruz, Juan Carlos Molina Palacios.



Molina Palacios fue acribillado por un comando armado en la entrada de su rancho “Santa Rosa” ubicado en el municipio de Medellín, falleciendo instantáneamente. Por su homicidio, una persona se encuentra vinculada a proceso.



MARICELA VALLEJO OREA



El 24 de abril de 2019 fue asesinada Maricela Vallejo Orea, alcaldesa del municipio más pobre del Estado, Mixtla de Altamirano.



Vallejo Orea fue emboscada por un grupo de personas armadas mientras se trasladaba en compañía de su esposo, Efrén Zopiyactle y su conductor por la carretera federal Zongolica-Orizaba, a la altura del municipio de Los Reyes. Los tres tripulantes del vehículo perdieron la vida. Por su homicidio, dos personas se encuentran vinculadas a proceso.



MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ



La perredista María del Carmen Hernández, regidora única del municipio de Texcatepec, fue asesinada a balazos el 14 de abril de 2019. Su cadáver fue localizado al interior de una camioneta, en un camino de terracería entre dos comunidades de su municipio de origen. Su homicidio no ha sido esclarecido.



CATALINA MONTALVO TENTZOHUA



La Agente Municipal del Ixhuatlancillo fue asesinada el 12 de abril de 2019, al ser atacada por un grupo de hombres armados mientras circulaba con su esposo a bordo de una motocicleta. La priista también se desempeñaba como representante de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Por su homicidio, no existen detenidos.