Superdelegado descarta renunciar por su aspiración a Gubernatura

Tras la petición que le hiciera el PT para que deje su cargo en el Gobierno federal luego de mostrar su interés por ser el candidato de MORENA a la Gubernatura de Veracruz en 2024, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que no ayudará a este partido a "aumentar su rating".Aun así, expuso que es respetuoso de las opiniones que emitan los líderes de los institutos políticos."Yo no le voy a aumentar el rating a los partidos, son libres de opinar lo que quieran, nosotros estamos trabajando todos los días para el bienestar de la población, es la encomienda el Presidente, estamos atentos a eso, he dado mis opiniones, ya he opinado suficiente sobre el tema", dijo.Huerta Ladrón de Guevara apuntó que está "muy contento de lo que la gente está manifestando y convencido que se va a ser un aporte a la sociedad y a la democracia, por eso soy respetuoso de todas las opiniones, de todos los ciudadanos, de todos los partidos, pero no me quita el sueño, ni les aumentó el rating".Desde el Gimnasio Omega de Xalapa, donde este martes informó sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, negó que por ahora vaya a dejar el cargo, señalando que el "único" que lo nombra es el Presidente Andrés Manuel López Obrador y responde al "mandato del pueblo"."Tengo mucho trabajo por delante, hoy estamos hablando de las pensiones del adulto mayor, estamos hablando de temas de vivienda, de temas de todos los programas sociales, estamos muy enfocados a que el programa de fertilizante le llega a los productores de maíz y Frijol el próximo año por eso el censo para estos productores pequeños es muy importante", resaltó.El servidor público refrendo que respeta mucho los partidos, pero la sociedad es la que evalúa y se debe a lo que piensa el titular del Ejecutivo Federal, “y la verdad es que nos está apoyando mucho la gente, el 70% de la población apoya la transformación”.Reiteró decirse contento de contribuir en este objetivo de profundizar el proceso de transformación, por lo que aseveró que está tranquilo de haber mostrado sus aspiraciones electorales con anticipación."Sé lo que estoy haciendo, soy respetuoso de las leyes, los reglamentos, conozco a mi partido, lo he dicho: yo sigo trabajando, es lo único y ya la gente es la que va a evaluar. Así como algunos no quieren que ocurren los cambios, a lo mejor algunos quiere que esto siga estático y la verdad siempre sido muy claro, el planteamiento de cómo los servidores públicos debemos de enfrentar estos momentos de la historia y es con trabajo y más trabajo", reseñó.