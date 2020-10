Superdelegado Manuel Huerta subraya que permanecerá en su cargo

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que seguirá al frente de dicho encargo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador culmine su mandato en 2024.



“Yo tengo un compromiso con el Presidente y pues aquí estamos”, aclaró al reiterar que su compromiso es seguir trabajando hasta que el mandatario mexicano deje Los Pinos.



El funcionario federal, refrendó que tiene un compromiso con el titular del Ejecutivo de la Nación de “empujar la cuarta transformación. Él es mi mando, por suerte nos fue bien en la evolución y él tuvo unas palabras de aliento ahora que se fue, del trabajo que hacemos y eso me anima bastante”, comentó.



Además comentó que continúa con sus giras por el estado. “Continúo con mis giras de jueves y viernes por el centro y sur del estado organizando las grandes tareas que el Presidente nos encargó. Ya ve que recientemente felicitó a los Servidores de la Nación y lo digo con humildad: a mí”, presumió.



Destacó que hasta el momento se han logrado dispersar 36 mil millones de pesos en un millón 800 mil beneficiaros y la meta al 1 de diciembre, cuando el titular del Ejecutivo federal cumpla dos años en el poder, la meta es llegar a los 25 millones de beneficiarios en los diferentes programas del bienestar.



“Acuérdese que el Presidente habló de 23 millones y estamos trabajando en nuevas incorporación de Producción para el Bienestar, de Pensión para Adultos Mayores, de personas con discapacidad, seguimos pagando becas, seguimos incorporando ciudadanos a todos los programas”, añadió Huerta Ladrón de Guevara.



En este sentido, expuso que están trabajando en 255 escuelas que no tenían agua, a través del programa “La Escuela es Nuestra”, así como en el otorgamiento de créditos. “No paramos, vamos a visitar muy pronto los 2 millones de hogares que hay en Veracruz para una actividad preventiva en materia de Salud”, adelantó.



A decir de Manuel Huerta, aunque hoy la Secretaría de la Función Pública (SFP), publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se establece que los trabajadores del Estado regresarán a sus espacios el 4 de enero de 2021, el trabajo en su despacho no para y seguirán haciendo el trabajo con las medidas sanitarias necesarias para evitar los contagios de COVID-19.



Dijo que el 255 aniversario del nacimiento del generalísimo José María Morelos y Pavón, que se celebró hoy, coincidió con el relanzamiento de mil 380 actos en todo el estado, en los centros integradores de desarrollo, donde el gobierno federal se integra con el pueblo.



“En 780 de ellos tuvimos actividades culturales, cívicas y artísticas muy importantes. Estuve hoy en Tuxpan, en una obra que hicieron los sirvientes de la nación, enseguida fui a Coxquihuic, ahí hay una localidad que lleva su nombre y ahí cayó un cachito de la lotería, ahí tuvimos un acto muy bonito y ahorita vengo llegando a Poza Rica”, manifestó.



Sobre las denuncias que se han formulado en su contra, prefirió no comentar sobre el tema y únicamente señaló que se están atendiendo y lo que conforme a la ley se determine, lo acatará. “El que nada debe, nada teme. Todo muy tranquilo, todo bien”, afirmó.