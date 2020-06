Superdelegado no se coordina con municipios para entregar apoyos: Diputado

El delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, relega a Ayuntamientos en la entrega de apoyos de los programas sociales, acusó el diputado Gonzalo Guízar Valladares, vocal de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas del Congreso del Estado.



Manifestó que diversos Ediles le han manifestado que son relegados cuando personal de la Secretaría de Desarrollo Social llega a sus demarcaciones para entregar los apoyos de programas sociales.



“Relegarlos de la forma en cómo se ejecutan los programas sociales a cargo de la Secretaría de Bienestar, no solamente constituye una afrenta política, sino también, una actuación al margen de la Ley, que podría llevar a la ilegalidad”.



Aseveró que bajo el amparo de la figura de “superdelegado”, al momento de entregar los diversos programas sociales a sus beneficiarios, desconoce y hace a un lado el Estado de Derecho, en especial su obligación constitucional y legal de coordinarse con las diversas autoridades municipales.



El legislador expuso que los municipios, al constituir la célula básica de la organización política y administrativa, tienen de manera inmediata y clara el conocimiento, diagnóstico y perspectiva para la eficaz atención de los grupos y sectores más vulnerables.



Por ello, exhortó al delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, para que aplique políticas de coordinación con los Ayuntamientos del Estado, específicamente en lo referente a la entrega de los programas sociales a su cargo.



Y a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, a que en breve informe las medidas adoptadas en relación con la participación de los Ayuntamientos en la ejecución de los programas de apoyo federales dentro del Estado de Veracruz.



Guizar Valladraes agregó que esa situación no debe permitirse, pues implicaría traspasar los límites del Pacto Federal, que demandan coordinación y no sumisión, colaboración y no relegación, apoyo mutuo y no discriminación.



Sobre todo, añadió, en estos momentos de grave situación económica, social y sanitaria que está atravesando el país, en la que se requiere no sólo de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades más urgentes de la población de escasos recursos económicos, sino que, además, se exige que tales acciones se realicen de manera coordinada entre la federación, el Estado y los municipios, de quienes hay que aprovechar su experiencia y conocimiento pleno de su propio territorio y población.