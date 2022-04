Supervisa Desarrollo Económico volumen de música en negocios de Xalapa

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, informó que en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad llevan a cabo operativos en los establecimientos de esparcimiento y diversión, para evitar que superen los decibeles permitidos con la música en vivo o en las bocinas.En entrevista, explicó que si algún local incumple la normativa en ese sentido, es apercibido para que se ajuste a las directrices establecidas del ruido máximo que podrán generar y si no la acatan, se procede a la clausura."Ahorita estamos en coordinación con Medio Ambiente para medir los decibeles del ruido, se les hace un apercibimiento, los que ya están se les apercibe para que en un momento dado le bajen (al volumen), se les llega a levantar un acta de apercibimiento, si persisten entonces llega el momento en que procedemos a clausurar", expresó.Romero Gutiérrez acotó que este operativo es permanente y se aboca principalmente a atender las quejas de los vecinos de estos negocios que pudieran verse afectados por el exceso del volumen de la música."También hay quejas, en una mínima parte, que nada más es de un vecino que en afán, porque no se lleva con (el propietario del negocio), todo eso lo vamos viendo. Hemos acudido a reunirnos con los vecinos y ahí vemos y constatamos que efectivamente son varios los que están inconformes y dicen: yo no firmé (para que funcionara)", puntualizó.El funcionario municipal explicó que en esos casos se emite el apercibimiento porque causa molestias en los residentes de la zona y posiblemente la clausura como un segundo acto."En la avenida Araucarias, no es de ahorita pero ahí sí ya se ha desbordado, propiamente no lo puedo asegurar al cien por ciento pero hay un 10 o 20 por ciento de zona habitacional, ya todo se volvió zona comercial, (fue) permitido anteriormente y entonces estamos regulando, tratando de apercibir para evitar (que incumplan la normatividad ambiental)", reiteró.Alberto Romero Gutiérrez aclaró que no se trata de llegar y actuar de forma impositiva y sin investigar previamente las quejas que se emiten."Si se llega a clausurar es porque realmente no cumple o no hace caso a la llamada del vecino que le dice: oye, a determinada hora de la noche baja tu volumen. Tal parece, por el dicho de los vecinos, que algunos les comentan y le suben, hacen lo contrario y lo que pasa es que en vez de que tengan una convivencia sana comerciantes y vecinos, llega el momento en que provoca un conflicto y a lo mejor el que sale perdiendo es el empresario", expuso en la entrevista.