Supervisa Gobernador avance de obras en Coatzacoalcos

La construcción del Panteón Forense en Coatzacoalcos va muy avanzada y pronto será un espacio digno para continuar brindando justicia a las familias de personas desaparecidas, informó a través de su página de Facebook, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Debido a que este miércoles estuvo en la zona sur de Veracruz, aprovechó para hacer diversas supervisiones, entre ellas las de esta edificación.El Panteón Forense se edifica en una superficie de 3 mil metros cuadrados en los terrenos de la reserva territorial Duport Ostión, a unos metros del Panteón Municipal de Lomas de Barrillas.Este inmueble estará a cargo de la Fiscalía General del Estado y dará un espacio digno para resguardar los cuerpos de personas que han sido encontradas, pero siguen sin ser identificadas y poder ser devueltas a sus familiares.Esta construcción consta de dos etapas, la primera concluyó en diciembre y la segunda se hace con recursos propios del estado.Para el Panteón Forense de Coatzacoalcos y la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, el Gobierno Federal destinó 18 millones 185 mil pesos y fue en el 2021 cuando el Diario Oficial de la Federación detalló que las instalaciones estarían ubicadas en la Reserva Territorial Duport Ostión, al poniente de la ciudad.Esto, según el Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Asimismo, el Gobernador acudió a supervisar los trabajos de rehabilitación en la Caseta del Puente Coatzacoalcos I.Ahí lamentó que en Gobiernos anteriores se haya dejado en el abandono dicha infraestructura pese a los cobros que se hacen.Destacó que con las obras que se realizan actualmente, se pasará de tener disponibles 2 a 4 carriles para agilizar el ingreso y salida de vehículos en la caseta."El puente Coatzacoalcos lo dejaron abandonado y también la caseta de cobro. Si ustedes observan estamos modernizando. Decidimos hacer inversión porque se hacían colas, y aquí, no obstante con la tecnología que se cuenta ahora, se cobraba a la antigüita el boletito y el pago en efectivo y con dos carriles", comentó García Jiménez.Cuitláhuac García señaló que a la entrada a la caseta se hace también un programa de mantenimiento desde la desviación de Nanchital."Vamos a seguir trabajando para transformar Veracruz, está costando resarcir el daño de los Gobiernos corruptos anteriores, pero la gente no lo sabe, no lo sabía, que este fue abandonado y no obstante el cobro no se rehabilitaba", finalizó.