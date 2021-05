Suplentes de diputados con licencia no han ocupado titularidad por inactividad del Congreso

La inactividad legislativa que prevalece en el Congreso del Estado truncó las aspiraciones de dos diputadas suplentes de ser propietarias por algunos días y puede truncar los sueños de una tercera.



El pasado 2 de este mes de mayo, durante la apertura del último periodo de sesiones ordinarias, tres diputadas solicitaron licencia temporal y por ende, se llamó a las respectivas suplentes para que en la siguiente sesión tomaran la protesta de ley.



Sin embargo, dos de ellas ya no pudieron ocupar la titularidad porque el pleno no ha sesionado y las licencias aprobadas fenecieron; una tercera licencia vence el próximo 8 de junio.



Lo anterior, debido a que el Pleno de Diputados lleva 17 días sin sesionar, a pesar de que la Ley obliga a sostener, al menos, una sesión cada semana.



El 2 de mayo se autorizó licencia a la diputada María Graciela Hernández Íñiguez, para separarse del cargo del 4 al 18 de este mismo mes.



En razón de lo anterior, fue procedente llamar a la suplente, Orquídea del Carmen Soto Pontón, para que, previa protesta de ley, ocupara la titularidad de dicho cargo por el tiempo que dure la licencia referida.



La licencia autorizada feneció ayer martes y la suplente no pudo tomar protesta, ya que la diputada propietaria debió integrarse a sus actividades, salvo que haya decidido ampliar los días de la licencia.



También se autorizó licencia a la diputada Erika Ayala Ríos para separarse del cargo del 3 al 8 de mayo y procedió el llamado a la suplente, Diana Isabel Díaz Carreto, quien tampoco pudo ser diputada por 6 días.



Otra licencia autorizada fue para la diputada Margarita Corro Mendoza, quien se separó temporalmente del cargo del 4 de mayo al 8 de junio; se llamó a su suplente, María Dolores Romay Lagunes, quien no ha podido tomar protesta de ley por la parálisis legislativa.