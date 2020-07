Supuesta protesta violenta en Xalapa fue “borregazo”, dicen autoridades

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, calificó como un “borregazo” la convocatoria a la marcha no pacífica anunciada por redes sociales para este jueves.



"Puro borrego está circulando en redes sociales. No es información veraz y por supuesto está muy alejada de lo que está sucediendo realmente", dijo.



Aunque esta manifestación fue propuesta para pedir la apertura de los bares y cantinas de la ciudad, Vergel Pacheco comentó que algunos dueños de la zona centro se deslindaron de cualquier protesta violenta.



"Hay deslindes, yo quiero decir que afortunadamente el comercio informal, las cámaras y diversas agrupaciones se han manifestado en contra de este tipo de expresiones que llaman a la violencia. Nosotros conocemos la opinión también de líderes de taxistas, de representantes del gremio de meseros que están deslindándose de esta actividad y tiene un rechazo de la población", dijo.



Criticó que se intimidara de esa forma a los comerciantes de la zona centro que desde ayer sellaron con madera y láminas sus ventanas y puertas para evitar daños como los ocurridos el pasado 8 de junio durante una protesta contra el abuso policial.



"Nos parece irresponsable porque genera zozobra en la población. Hasta este momento (ya pasada la hora de convocatoria) no ha llegado ningún manifestante al punto de reunión".



Para finalizar, enfatizó que no se permitirá ningún tipo de destrozos a los establecimientos comerciales ni a los inmuebles de Palacio Municipal y Gobierno, mismos que hasta el momento se encuentran resguardados por personal antimotines.