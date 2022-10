Surge conflicto en Ixhuatlán del Café por compra de camión compactador usado

A través de un video que el Síndico del ayuntamiento de Ixhuatlán del Café subió a sus redes sociales, que corresponde a una sesión extraordinaria del Cabildo, se dio a conocer el conflicto que surgió a la raíz de la compra de un camión compactador de basura usado, el cual a los pocos días de entrar en operación se descompuso.En el video que subió el síndico José Ignacio Luna Ochoa a su cuenta de Facebook de la sesión de este lunes 10 octubre, se observa tanto a él y a los dos regidores que le expresan su inconformidad a la Alcaldesa sobre este caso.Los ediles expusieron que dicha unidad compactadora, a tres días de ponerse en servicio, presentó fallas mecánicas en la caja de dirección y en la de velocidades, además de que la caja de la basura estaba sin atornillar.Detallaron, además, señala que una revisión al vehículo, se descubrió que no coinciden los números de serie del chasis con otras partes del camión, lo que hace dudar de su legalidad o que es un camión diferente al contratado o comprado; además de que se entregó en tiempo y forma.Ante estas anomalías, los regidores y el Síndico denunciar ante el Congreso y el ORFIS al proveedor de la empresa, así como al Director de Obra Pública y a su cuñado por intervenir en la compra de esta unidad; sin embargo, La alcaldesa se negó a votar a favor de la denuncia.También el Síndico planteó que se exija a la empresa que pague la reparación y la factura del camión para poder emplacarlo, pues no puede circular sin placas en las carreteras estatales y federales.Pidió también a la Munícipe un perito que haga el respectivo avalúo del camión compactador.Asimismo, la Regidora Segunda que forma parte de la Comisión de Hacienda, pidió que en la denuncia que se interpondrá ante el Congreso del Estado y ante el ORFIS, incluya al director de Obra Pública, José Méndez Romero y al cuñado de la presidenta municipal, Francisco Pimentel, pues no tenían facultades para intervenir en la compra del camión compactador, por lo que dijo que no duda de que haya un conflicto de intereses.