Surge otro socavón en la carretera Omealca-Tezonapa; temen accidentes

A casi cuatro meses de haberse formado un socavón en la carretera estatal Omealca-Tezonapa, a la altura de la comunidad Rancho Nuevo, surgió otro a unos metros del primero.Con esta falla geológica, este tramo carretero quedó intransitable por lo que los vehículos están utilizando vías alternas para llegar a su destino.En su última visita que hizo el gobernador Cuitláhuac García a este municipio de Omealca (el 7 de julio) comentó que este socavón será reparado hasta que pasen las lluvias por los meses de marzo abril.Habitantes y automovilistas de los municipios de Omealca y Tezonapa, expresaron su malestar en el sentido de que el Gobernador del Estado ha hecho caso omiso a este grave problema, a pesar que puede provocar un accidente de lamentables consecuencias.Agregaron que a finales de noviembre empieza la zafra en los ingenios de La Providencia, en diciembre en la Central Motzorongo, por lo que de no reparar estos socavones no podrán pasar los camiones pesados, luego que las vías alternas no están en condiciones de paso para camiones cargados de caña, comentaron.Expresaron que esta carretera estatal inicia desde la desviación de Yanga hasta Tezonapa, uniendo los municipios de Cuitláhuac, Cuichapa, Omealca y Tezonapa para unir con el estado de Oaxaca para salir a El Amate, del municipio de Tierra Blanca, por lo que es una vía de comunicación importante.Dijeron que ojalá y pronto la Junta Estatal de Caminos rehabilite este tramo carretero por la importancia que tiene esta vía de comunicación.