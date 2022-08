Surgen “cazadores de citas” del SAT; cobran hasta 5 mil pesos por una, denuncian

El presidente de Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas en la Península de Yucatán, César García Lagunas, exhibió la delación que experimentó para constituir legalmente su empresa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al tiempo que denunció que los procesos para éste y otros trámites por parte de personas morales son muy tardados.En entrevista, tras acudir a las oficinas de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente (ADSC) en Xalapa, comentó que desde el 2020 inició el proceso de preinscripción, pero con la pandemia de COVID-19, éste estuvo detenido, lo que hizo surgir "cazadores de citas" para lograr que fuera atendido por el SAT, que en su caso implicó desembolsar 5 mil pesos, más el traslado que tuvo hacer desde Cancún."Hay cazadores de citas, una nueva forma de obtener ingresos los despachos contables que están dedicándose a cazar citas y lograron encontrarme una cita en Xalapa ayer 16 de agosto a las 13:00 horas (...) Hoy, lograr una cita para inscribir una empresa en el SAT como persona moral, o para obtener la firma electrónica y todo eso, es muy complicado porque no hay citas", expresó García Lagunas.Añadió que tenía la posibilidad de acudir a hacer el trámite a Tamaulipas o Hidalgo, y anteriormente en Baja California, lo que le conllevaba más erogaciones de recursos."Son gastos que no tienes contemplados y que pueden ser parte de la inversión (...) Me cobraron 5 mil pesos (por encontrarle una cita), pero la verdad están en 2 mil y 5 mil pesos, depende de qué tan urgente necesites la cita y la verdad para mí era urgente y dije: ‘Vamos a hacer la inversión y ni modo’", expuso.El empresario quintanarroense enumeró que para lograr la constitución de una empresa, se tiene que hacer un trámite notarial, y si en el SAT se demora el procedimiento, la inversión no puede aplicarse y "tienes tu dinero parado ahí"."Aquí en Xalapa tardó cuatro horas lo que hice, desde que entré hasta que salí fueron 4 horas, una atención guiada de principio a fin por parte del personal del SAT. Me sorprendió cómo me trataron porque en mi casa, en Quintana Roo, los del SAT nos tratan de esa forma", reconoció.César García aseguró que en la ADSC de la Capital veracruzana le dijeron que en los tres días de esta semana van aproximadamente 50 paisanos suyos que realizan sus trámites aquí, ante la imposibilidad de hacerlo allá."La pandemia de COVID-19 hizo que todo esto se alentara muchísimo", reiteró una vez más al criticar que no se hayan logrado agilizar los procedimientos de citas ante el SAT y otras dependencias públicas como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el tema de pasaporte y el Instituto Nacional Electoral (INE), de la credencial para votar.