Suspensión por pandemia detuvo 60% de desarrollos inmobiliarios en Veracruz-Boca

La presidenta de la de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Patricia Gutiérrez de Velasco, mencionó que derivado de la pandemia, las ventas y rentas de inmuebles se desplomaron un 60 por ciento.



Detalló que 6 de cada 10 proyectos inmobiliarios que estaban en desarrollo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se detuvieron por las restricciones implementadas ante la contingencia sanitaria, además de que la colocación de vivienda se desplomó.



Detalló que al inicio del 2020 y antes de la pandemia, en la conurbación Veracruz-Boca del Rio- Alvarado se registró un crecimiento positivo en desarrollo inmobiliario pero lamentablemente la pandemia impactó en este sector.



"La mayoría de los proyectos que estaban por iniciar se retrayeron, ¿cuántos eran? Exactamente no lo sé, muchos estaban en papel y otros que estaban comenzados no les quedó de otra más que ir pian pianito (...) Yo estimo que como un 60 por ciento se detuvieron".



Admitió que la actividad para la industria inmobiliaria aún no alcanza las cifras que se tenían antes de la contingencia pero se ha logrado recuperar un 30 por ciento las ventas y rentas de inmuebles.



Por otra parte, mencionó que algunos locales lograron mantenerse abiertos, ya que entre arrendador y arrendatario hubo arreglos de pago de renta a menos costo para evitar cerrar.



La empresaria señaló que esperan que conforme cambie la semaforizacion que emite la Secretaría de Salud, puedan recuperarse las ventas y rentas de inmuebles.