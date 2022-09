SUTSEM reclama 20 plazas y mil 200 recategorizaciones a la SEV

El líder del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM), Ricardo Diz Herlindo, afirmó que el actual Gobierno no ha otorgado al menos 20 plazas y mil 500 recategorizaciones que se aprobaron durante la administración anterior.“Desde el Gobierno de Miguel Ángel Yunes nos dejaron aprobadas 20 (plazas) administrativas, de intendencia y todavía no podemos sacarlas. Aparte (…) recategorizaciones. De mil 800 que estaban pendientes nos resolvieron 300”, declaró.Dijo que es la primera vez que la dependencia no ha respetado la asignación de las bases y el sindicato opta por acudir directamente ante los responsables de la dependencia y no a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).El dirigente dijo que han actuado conforme a Derecho y en su momento procederán con las demandas correspondientes.“Hemos hecho escritos; nosotros promovemos conforme a Derecho y si no, obviamente vamos a interponer las demandas correspondientes”, añadió Diz Herlindo.Consideró que los actuales responsables de la SEV no están solucionando sus peticiones:“Llegaron sin nada y ahora vieron que ahí está, bonita, y ahora no quieren ni dejarnos entrar. Lamentablemente así está pasando”, agregó.