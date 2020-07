T-MEC beneficiará a la agroindustria de Veracruz

La entrada en vigor de Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos-Canadá dejará beneficios importantes para Veracruz, principalmente en el área de la agroindustria, consideró el experto en Comercio Exterior, Abraham Weller.



Los productos de mayor exportación son el limón persa, la piña y el café pero el impacto que deja es para toda la región, por ello, la importancia de refrendar las relaciones con estos socios comerciales.



Estados Unidos es el principal socio para Veracruz, principalmente el estado de Texas pero también Nueva York y Washington.



"Todos los productos de exportación veracruzana, llámese el limón persa de Martínez de la Torre, con Isla donde está la famosa piña veracruzana que se vende muy bien en el extranjero, la zona cafetalera de Xalapa, Coatepec, Córdoba, todas esas exportaciones ya no pagan impuesto, no pagan aranceles, no paga cuotas, existe comercio libre y nos hace más competitivos", dijo.



El representante de Global Exports señaló que con la renegociación del T-MEC, se logró modernizar el tratado y considerar las nuevas opciones de negocios, como lo es el comercio digital, además del área de oportunidades para la exportación de las Pequeñas y Medianas Empresas.



Recordó que el comercio electrónico ha tomado mucha fuerza, principalmente con la crisis sanitaria y ahora hay un apartado exclusivo que permitirá fortalecer este ámbito que favorecerá principalmente a la PYME.



"Con los portales necesarios para que los productos en el exterior se puedan conseguir y se pueda hacer todo digital desde la ficha técnica, la distribución, la misma compraventa. Nos va a permitir no sólo vender los productos en México, si no que si sabemos utilizar las herramientas nos va permitir llegar a cualquier mercado del mundo".



Tras 26 años de aplicación del TLC, era necesario que se actualizara y con ello, ampliar las oportunidades del comercio exterior.



"Todos los productos de Veracruz, que es muy fuerte en la agroindustria, todos estos productos se exportan a mercados de Estados Unidos, ya que hay zonas con una capacidad económica muy fuerte como Nueva York, Washington, Philadelphia, Boston, al sur está el principal socio natural con Veracruz, el mercado de Texas", finalizó.